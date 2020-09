EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : un chef de service de la DGSI entendu

Sophie G. otage de l'Hyper Cacher :"Je suis française de confession juive (...) Il me manquait quelque chose pour Shabbat. Quand je suis arrivée, j'ai vu la première victime, Yohan Cohen, à l'entrée du magasin, à terre, le visage déformé, ensanglanté, je n'ai pas tout de suite compris ce qu'il se passait. En face de moi le terroriste qui me dit: "Toi tu rentres". J'ai tout de suite compris qu'il était déterminé, ça ne servait à rien de fuir".

Elle remonte avec des otages, dont l'enfant de 3 ans et son papa. "Je m'en suis voulu de faire monter un enfant de trois ans. Coulibaly m'a demandé s'il y avait d'autres personnes en bas. J'ai dit non. Heureusement il n'a pas été vérifié".

L'enfant de 3 ans présent est malade, il vomit. "Avec d'autres otages et son père, on essayait de lui cacher l'insoutenable, les corps". Ils demandent la libération de l’enfant, Coulibaly refuse. "Il pourrait servir de monnaie d'échange", dit Coulibaly.

Sophie G. otage de l'Hyper Cacher : "Quand j'ai entendu les revendications de Coulibaly, je me suis dit qu'il n'y avait pas de négociation possible."

Sophie G. otage de l'Hyper Cacher pleure en se souvenant du rideau qui s'est levé: "j’entendais les policiers du Raid et de BRI dire 'allez les gars, allez les gars allez les gars', on s’est précipités, on est sortis"

Sophie G. otage de l'Hyper Cacher : "Je me souviendrai toujours de ce qu'a dit Coulibaly: 'Ca ne fait que commencer.' Quand je suis sortie, j'étais très pessimiste, et effectivement, ça ne faisait que commencer".

Francis Kalifat, président du Crif : Il était important de rappeler que ces victimes de l'antisémitisme ne sont pas les seules. Il cite les noms de Sébastien Selam, Ilan Hamili, les noms des victimes juives de Mohamed Merah, Jonathan Sandler, ses deux fils Arieh et Gabriel, âgés respectivement de 5 et 3 ans, ainsi que Myriam Monsonego, 7 ans, Yohan Cohen, Yoav Hattab, Michel Saada, Philippe Braham, Sarah Halimi, Mireille Knoll. "Tous assassinés au motif qu'ils 'étaient juifs".

Mario Stasi, président de la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme : "La Licra est aux côtés des victimes depuis le début de ce procès. Me vient en écho cette phrase de Coulibaly: 'ce que je déteste le plus c'est ce que vous êtes: juif et français'. L'universalisme veut que tous les Français soient juif et Français quand il y a un crime antisémite. Quand un juif est atteint, c'est la République de la France entière qui est abîmée.Ce procès soit être un moment d'éveil, de réveil. (...) Je voudrais que nous puissions dire haut et fort: aujourd'hui nous sommes juifs et Français."

"Cette qualification de tentative d'assassinat aggravée en raison de l'appartenance d'une personne à une religion nous semble plus adaptée", insiste d'autres avocats de la partie civile (Mrap, SOS Racisme et Licra notamment)

Patrick Klugman revient sur la qualification des faits "séquestration de moins de 7 jours" retenue pour les otages survivants de l'Hyper Cacher. "Il est apparu lors des débats que l'assaillant était là pour tuer, qu'il a tué dès qu'il est arrivé dans le magasin, qu'il a ensuite demandé l'identité et la religion des personnes qui étaient là. Que de ce seul fait il assassine Philippe Braham. Que nous savons que l'assaillant qui a déclaré vouloir 'tuer des juifs parce qu'ils étaient juifs'. Il nous semble que nous ne pouvons pas laisser le fait que des personnes qui ont été menacées de mort que parce qu'elles étaient juives, on ne peut pas laisser la qualification qui serait celle de la simple séquestration sans que rien ne dise que ces personnes sont de religion juive et qu'elles ont encouru un risque pour leur vie. Nous pourrons soulever cette question à l'issue des débats, nous vous en informons. La qualification de séquestration ne nous semble pas la plus pertinente".

Nezar Pastor Alwatik : "Ca a été éprouvant, particulièrement la journée d'hier; J'avais jamais vu les photos des victimes. J'avais pas vu non plus la photo d'Amedy Coulibaly. Hier j'ai eu de la colère, de la rage, de la haine parce que je l'ai côtoyé ce mec là. (..) Ce sont des monstruosités commises par une ordure, une raclure. Parce que ces personnes étaient juives. J'ai honte d'être là dans le box, d'être dans cette affaire, c'est quelque chose qui me bouffe de l'intérieur. J'essaie de me protéger mais tout ce que j'entends me bouleverse. J'espère que les victimes auront satisfaction même si la perte d'un proche, on ne s'en remet jamais. Ca c'est sûr. Surtout quand ils ont été assassinés de cette sorte. C'est un tueur, un assassin de sang-froid, qui a tué des personnes de sang-froid. Que dire de plus?"

Ali Riza Polat, accusé: "Je vais me calmer sur les mots, vous me connaissez, je suis impulsif. Sur les morts y’a pas de mots pour décrire ce qu’il a fait. Tu as pas le droit de tuer les gens. J'ai hâte d'être dans le fond du dossier pour vous prouver que j'y suis pour rien. "

Le témoin parle du contexte dans lequel les attentats de janvier 2015 ont eu lieu. Il évoque la situation en Syrie notamment. Il parle d'al-Nosra, de l'Etat islamique... "En Juin 2014, Mossoul tombe, en juillet 2014 Kobane. Fin juin 2014, les djihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant (EIIL), qui combattent en Irak et en Syrie, annoncent un "califat islamique" . L'EIIL devient "Etat islamique" (EI). Il désigne son chef Abou Bakr Al-Baghdadi comme "calife"".

Il évoque le "discours victimaire", "de revanche", "la dimension de violence est très prégnante dans cette propagande. "Le second message est de glorifier les attentats"."L'ultraviolence marque leur action, ça n'est pas que de la propagande, c'est un régime de torture constante". "On a des mises en scène terribles d'exécution les plus barbares". Il cite cette vidéo de 2016 dans laquelle les victimes sont suspendues comme dans un abattoir puis égorgée.

Le chef de service de la DGSI entendu en visio continue : "Le site Facebook faisait beaucoup d'émules". "L'Etat islamique va s'inspirer de la propagande d'AQPA. Les documents de propagande se multiplient. 90% est en arabe, 10% en anglais et en Français. Ils font l'apologie de l'ultra violence. Ils encouragent à l'ultraviolence et au passage à l'action. 9000 documents de propagande sont produits entre 2015 et 2016".

Le chef de service de la DGSI explique que parmi les cibles d'AQPA il a Charlie Hebdo. "Il y a tout d'abord les caricatures sont publiées en 2005 par le journal danois le Jyllands-Posten. On constate à cette époque une flambées de violence anti-danoise dans le monde musulman. En 2009, Al-Baghdadi offre des centaines de milliers de dollars pour une attaque contre Charlie, et d'autres pour son rédacteur en chef. En 2010, un numéro d’Inspire appelle au meurtre des responsables de la publication des caricatures. En 2013, le magazine en ligne Inspire, publié par Al-Qaïda dans la péninsule Arabique, fait figurer le nom de Charb sur une liste de personnalités recherchées pour "crimes contre l'islam19". La photo de Charb appraît avec la mention "Wanted dead or alive". En décembre 2014, AQPA apporte le soutien de son groupe à l’Etat Islamique et propose de jouer les intermédiaires".

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.