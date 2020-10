EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : "Ali Riza Polat est vu comme le bras droit d'Amedy Coulibaly"

"ARMES DE MERDE"





L'enquêtrice "SDAT 963517" évoque des armes, qualifiées d'"armes de merde" par Amedy Coulibaly.





"En août 2014, Willy Prevost, dit qu'il avait vu Ali Riza Polat qui cherchait Amedy Coulibaly et lui avait demandé de prévenir Amedy Coulibaly qu'il le cherchait car il avait eu un problème. Willy Prevost voyait Amedy Coulibaly le lendemain et le prévenait. Amedy Coulibaly lui expliquait alors que Ali Riza Polat l'avait mis en contact avec un "mec là-haut" pour des armes. Il lui avait présenté un mec qui lui avait vendu des armes et qu'il avait fait le véhicule ouvreur tandis qu'un autre individu transportait un sac d'armes. Il disait aussi qu'Ali Riza Polat avait prévenu trop tard l'individu transportant les armes de la présence des gendarmes au péage et qu'il avait dû laisser le sac d'armes au bord de l'autoroute avant le péage, puis venir les récupérer plus tard."





Willy Prevost demandait à Amedy Coulibaly pourquoi il s'était procuré des armes et Amedy Coulibaly lui répondait que c'était pour les revendre.

Environ une semaine après, Amedy Coulibaly lui indiquait que les armes étaient des "trucs anciens", de "la merde", qu'il devait les renvoyer et se faire rembourser. Amedy Coulibaly disait à Willy Prevost qu'il n'était pas content d'Ali Riza Polat et qu'Ali Riza Polat devait rendre les armes et récupérer "l'argent ou autre chose pour Amedy Coulibaly"