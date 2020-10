EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : l'accusé Abdelaziz Abbad à la barre

INTERROGATOIRE D'ABDELAZIZ ABBAD





La cour procède ce mercredi à l'interrogatoire d'Abdelaziz Abbad. L'accusé est né le 31 mars 1984. Il est détenu depuis le 28/04/2017. Il encourt 20 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle.





Il lui est reproché d'avoir notamment, courant 2014 et jusqu'au 9 janvier 2015 d'avoir eu des contacts et des rencontres physiques avec Ali Riza Polat et avec Saïd Kouachi, et les accusés Metin Karasular et Michel Catino, dans le but de rechercher et de fournir à Amédy Coulibaly et aux frères Kouachi, des armes comme des fusils d'assaut, pistolets automatiques, lance-roquettes, chargeurs et munitions, gilets pare-balles.