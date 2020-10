EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : "Je reconnais avoir transporté un sac, je n'aurais pas dû le faire"

Michel Catino encourt 20 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle. Il lui est reproché notamment d'avoir entretenu, notamment à la période de préparation des attentats, des liens avec Amedy Coulibaly et les accusés Ali Riza Polat, Abdelaziz Abbad et Miguel Martinez dans le but de rechercher et fournir au terroriste des armes telles que des fusils d'assaut, des pistolets automatiques, des lance-roquettes, des chargeurs et munitions, des gilets pare-balles.

Michel Catino encourt 20 ans de réclusion criminelle pour participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle. Il lui est reproché notamment d'avoir entretenu, notamment à la période de préparation des attentats, des liens avec Amedy Coulibaly et les accusés Ali Riza Polat, Abdelaziz Abbad et Miguel Martinez dans le but de rechercher et fournir au terroriste des armes telles que des fusils d'assaut, des pistolets automatiques, des lance-roquettes, des chargeurs et munitions, des gilets pare-balles.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.