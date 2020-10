EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : interrogatoire de Mohamed Fares, dénoncé par une lettre anonyme

INTERROGATOIRE DE MOHAMED FARES





La cour va procéder ce mercredi à l'interrogatoire de Mohamed-Amine Fares. L'accusé est né le 30 mai1989 et est détenu depuis le 23/03/2018.

Il lui est reproché 3 infractions pour lesquelles il encourt 20 ans de réclusion criminelle: la participation à une association de malfaiteurs terroristes criminelle, l'acquisition et détention d’armes de catégories A ou B en relation avec une entreprise terroriste, et le port et transport d’armes de catégorie A ou B en relation avec une entreprise terroriste.

Ainsi, Mohamed Fares est accusé d'avoir participé à la fourniture d'armes et de munitions, en particulier des pistolets semi-automatiques Tokarev TT 33 et des fusils d'assaut VZ 58 compact à Amedy Coulibaly. Lui est reproché également d'avoir acquis et détenu des armes, éléments d'armes, munitions de catégorie A ou B (des fusils d'assaut VZ 58 compact et des munitions de catégorie A, des pistolets semi-automatiques Tokarev TT 33 et des munitions de catégorie B)

Enfin, est reproché à l'accusé d'avoir porté ou transporté des armes, éléments d'armes, munitions de catégorie A ou B, notamment des fusils d'assaut VZ 58 compact et des munitions de catégorie A et des pistolets semi-automatiques Tokarev TT 33 et des munitions de catégorie B.