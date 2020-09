EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : "Je suis morte avec lui", confie l'épouse d'une des victimes de l'Hyper Cacher

"ON NE VA PAS ARRÊTER DE VIVRE AVEC UN PETIT CON"





Valérie Braham: Quand j'ai appris pour la policière de Montrouge, mes enfants étaient scolarisés à Montrouge. J'ai eu très peur et je ne voulais pas les envoyer à l'école. Mon cher mari m'a dit: "Mais pas du tout, on ne va pas arrêter de vivre à cause d'un petit con".

Valérie Braham préparait le concours des écoles. "Il m'a dit d'aller passer mon examen blanc ce jour-là et m'a dit que tout irait bien. Si mon fils n'avait pas été à l'école il aurait été avec lui ce jour-là.". Le couple a trois enfants. "J'ai fini mon examen blanc et je vais chercher les enfants. Vers 13h10, ma soeur m'appelle et me dit: Valérie tu es au courant, il y a une prise d'otages à l'Hyper Cacher à Vincennes. Je dis : c'est bon, Philippe il a fait les courses hier. Mais je n'étais pas très tranquille.".