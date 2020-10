EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : l'ancien patron des RG Lillois à la barre

Me Coutant-Peyre : Ceux qui sont dans le box ne sont pas du tout concernés par AFG (la société slovaque qui a livré des armes démilitarisées) . Ici on aimerait savoir comment les armes de Claude Hermant sont arrivées à Coulibaly....

Philippe P : "Se regroupait là-bas des jeunes un peu perdus, des suprématistes blancs. On pourrait qualifier ses clients de néonazis si on sait ce qu'est le nazisme. Quand j'entends qu'Hermant se qualifie d'homme de gauche...".

Me Saint-Palais: Nous avons entendu 2 gendarmes, agents traitants de Claude Hermant. Ils disent qu'Hermant avait une société qui avait pignon sur net et qui vendait des armes démilitarisées

Me Saint-Palais: Le 4 avril 2015, Christophe D. vous téléphone dans les cadres des relations d'empathie avec lui. Vous lui dites: 'apparemment, je sais pas à qui il les a vendus.' et lui vous répond : j'ai vu passer ces armes là' et il vous parle d'une 'grenade donnée à un barbu'

Me Saint-Palais, avocat d'Amar Ramdani, accusé: Non

Me Saint-Palais, avocat d'Amar Ramdani, accusé: En avril 2015, quand on

L'avocat de Said Maklhouf: Quand vous êtes entendu le 22 janvier 2015, vous parlez de Monsieur Hermant mais vous ne dites à aucun moment que Christophe D. vous a dit que Hermant importait des armes et les remilitarisait.

Me Barré, avocate de la partie civile, demande à Christophe D. témoin s'il a reconnu Samid Ladjali sur photo. Il dit que non. Pourtant c'est écrit dans le PV.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.