EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : les parties civiles de l'Hyper Cacher à la barre

LE PAPA DE YOHAN COHEN À LA BARRE





Eric Cohen, partie civile, est à la barre. C'est le papa de Yohan Cohen, né le 22 octobre 1994. Yohan Cohen avait 20 ans quand il a été assassiné.

Ce fameux 9 janvier je me trouvais sur mon lieu de travail, ç 13 heures on me dit qu'il y a une prise d'otages à l'Hyper Cacher. Je prends ma voiture je vais là-bas. A 14 heures, on est pris en charge par la Croix-Rouge. Situation interminable? On ne sait plus où on habite, comment on s'appelle. (...-

Des portables sonnent