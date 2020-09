EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : un enquêteur revient sur les gardes à vue de trois accusés

L'enquêteur poursuit sur la téléphonie d'Amar Ramdani : la rencontre du 7 décembre 2014 nous semble intéressante entre Amedy Coulibaly et Amar Ramdani car elle aura lieu à proximité du couple d'Hayat Boumedienne et Amedy Coulibaly. Elle a lieu le lendemain du dernier déplacement connu de Mr Makhlouf et de Mr Ramdani dans le département du Nord.

L'enquêteur : l'analyse de la téléphonie montre les liens étroits entre Amar Ramdani et Amedy Coulibaly. Le nombre important de communications entre les deux hommes ne faiblit pas même quand Coulibaly réduit le nombre de ses correspondants. On a mis en lumière 6 déplacements dans le Nord entre avril 2014 et décembre 2014 (pour la fourniture des armes).

L'enquêteur : Parce que c'est près du domicile de la mère de Mohamed Fares (accusé dans le box). L'enquêteur regrette de ne pas avoir de téléphonie entre Ramdani et Fares, les durées d'accès à la téléphonie est de un an . (Fares est détenu depuis mars 2018).

Le président : Pour les déplacements de Ramdani et Makhlouf sur Lille, le 11 octobre, vous dites qu'ils vont sur Roubaix et qu'il faisait un détour par Lille Bd de Metz. Pourquoi est-ce intéressant de le préciser?

Le président : Vous dites que la téléphonie couvre plusieurs villes et que pour Gentilly, cela ne couvre que le domicile de Mr Maklhouf et pas l'appartement conspiratif d'Amedy Coulibaly

L'avocate rappelle que 605 sms ont été relevés entre les deux hommes entre le 2 septembre et le 6 janvier 2015, avec une fréquence parfois de 9 sms par jour et tout d'un coup plus rien.

Me Ceynik, avocate de la partie civile: Le denier contact est le 6 janvier à 21h03. Aucun contact entre Ramdani et Coulibaly, le 7, le 8, et le 9 janvier

Me Pugliesi: Bah si justement. On se dit: 't'es où'? 'Je suis là'; 'J'arrive', 'Tu me vois?"

L'enquêteur: en général, quand on se voit on ne s'envoie pas de sms...

Me Daphné Pugliesi, avocate d'Amar Ramdani : Le 4, un sms, le 3, 0, le 2, 1, le 1er, 0. Maître Publiesi remonte jusqu'au 24 décembre pour montrer qu'il y a eu très peu de SMS entre Ramdani et Amedy Coulibaly fin décembre et début janvier. Certains jours il y en a aucun. Il y a des jours quand ils se voient où il y en a plus.

Me Pugliesi souligne que communiquer par SMS était une habitude pour Mr Ramdani et qu'il ne communiquait pas que avec Coulibaly par SMS. "La communication par sms est générationnelle", admet l'enquêteur.

Me Pugliesi interroge maintenant l'enquêteur à la barre sur les déplacements de son client Amar Ramdani, accusé. Elle se demande pourquoi certaines destinations ont été éludées. L'enquêteur précise ne pas avoir ses notes et indique avoir peut-être oublié certains éléments.

Me Saint-Palais, avocat d'Amar Ramdani : dans notre dossier vous avez affaire à un suspect. Il a été interpellé dans une autre affaire.... Les poursuites dans ce dossier de trafic de drogue, dépôt d'armes de guerre et faux en écriture publique ont été abandonnées contre lui dans ce dossier il y avait usurpation d'identité.

L'audience vient de reprendre. A la barre, un enquêteur de la brigade criminelle déjà entendu lundi. Il va évoquer maintenant les gardes à vue de Pastor Alwatik, Amar Ramdani et Said Maklhouf.

L'enquêteur de la brigade criminelle: L'ADN d'Alwatik a été retrouvé sur plusieurs éléments. Après son identification, des surveillances ont été mises en place. Le 16 janvier nous procédions à son interpellation à Epinay-sur-Seine. il précise que les prélèvements et comparaisons ont été faites notamment sur un pistolet Tokarev, et sur un revolver Nagant'"

L'enquêteur : "Des proches de Nezar Pastor Alwatik nous ont dit qu'il avait basculé vers le takfirisme ( extrémistes islamistes adeptes d'une idéologie violente). Je nuance un peu le propos de cette personne qui a témoigné et qui nous a aussi dit que Monsieur Alwatik était gentil et influençable. Un autre disait que c'était un clown, peur marqué par la religion".

"il se décrit comme un musulman pratiquant, qui fumait, avait des copines. Il se dit contre le jihad et l'état islamique. Il déclarait qu'il avait visionné en compagnie de Coulibaly des vidéos sur la situation en Syrie et en Birmanie notamment. Selon lui Amedy Coulibaly ne l'a jamais incité à partir en Syrie. Coulibaly il l'a connu à Villepinte et fréquentait avec lui la buanderie".

L'assesseur: dans le cadre de sa garde à vue, Monsieur Alwatik a évolué sur un certain nombre d'éléments. Confronté à la téléphonie, il a reconnu notamment avoir passé une partie de la journée du 5 janvier avec Amedy Coulibaly. Et il change sur la date à laquelle il aurait vu les armes.

Mr Pastor Alwatik a été détenu à la maison d'arrêt de Villepinte de 2010 à 2013. Coulibaly de 2010 à 2014. Ils ont travaillé ensemble à la buanderie pendant plus d'un an. Certains ont parlé par la suite de "secte de la buanderie", lieu où certains se sont rapprochés et sont devenus proches.

L'enquêteur de la brigade criminelle : "Si on s'est intéressé à Said Makhlouf c'est parce que dans un premier temps on s'est intéressé à Amar Ramdani. Sur la téléphonie de Coulibaly, nous avons vu certains points de rencontre notamment dans un garage de Claye-Soully. (...) Le 27 janvier, nous apprenons que les enquêteurs se sont intéressés à Amar Ramdani dans la mesure où il est connu comme quelqu'un qui avait fréquenté Coulibaly à la maison d'arrêt de Villepinte et qu'il avait aussi assisté au procès de Coulibaly dans le cadre du dossier ATWH".

L'enquêteur de la brigade criminelle à la barre : Nous avons interrogé Ramdani sur ses relations avec Makhlouf. Makhlouf connait très peu Coulibaly selon lui, il ne l'a vu que de rares fois. (...) La garde à vue de Monsieur Ramdani a été compliquée, il a été peu coopératif. Il a fini par reconnaître qu'il pouvait se livrer à des escroqueries comme celle de Coulibaly et qu'il pouvait faire ses escroqueries avec Said Makhlouf. Il a reconnu qu'il s'était déplacé dans plusieurs villes de France pour obtenir des véhicules dans le cadre de ces escroqueries, notamment à Reims.

L'enquêteur de la brigade criminelle à la barre : Nous savions que les armes de Coulibaly venaient du nord de la France. Amar Ramdani a dit qu'il avait fait deux déplacements avec Said Maklhouf, notamment une fois vers l'aéroport de Charleroi et une autre fois où il aurait accompagné Mr Makhlouf voir des prostituées dans le Nord de la France.

L'enquêteur revient sur la tentative d'assassinat le 7 janvier vers 20h3à à FOntenay, il dit qu'il a été mis hors de cause dans ce dossier, même si la victime pense l'avoir identifié. Ramdani a un alibi, une amie, et la téléphonie qui borne à Garges.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.