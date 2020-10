EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : un enquêteur de la SDAT détaille la téléphonie des accusés

Sur l'ensemble des sites , 33 ADN masculins et 18 ADN féminins restent inconnus répète l'experte répondant à une question de Me Metzker. Elle détaille sur chaque site combien d'ADN inconnu ont été retrouvés (Charlie Hebdo, Montrouge, le site avec la tentative d'assassinat du joggeur, la voiture qui a explosé à Villejuif, l'imprimerie de Dammartin-en-goêle, la moto Suzuki et le Renault Scenic de Coulibaly, la C3 des Kouachi et l'Hyper cacher).

Une avocate de Said Maklhouf à l'experte en génétique :" Said Maklhouf conteste avoir touché ce taser. Il faut comprendre comment son ADN peut se retrouver là (par transfert). Il dit que c'est peut-être à l'occasion d'un moment où il aurait serré la main de Coulibaly sauf que les dates ne fonctionnent pas. (...) Vous dites si un tel transfert avait eu lieu on aurait eu le mélange d'un transfert (ce que dit l'autre expert)."

Laurent SImeray, autre avocat de Said Maklhouf: "selon vous il s'agissait plus d'un contact direct du fait qu'il n'y ait pas de mélange et pas d'autres traces".

Le Dr P. expert en génétique à la barre : "On a travaillé sur le taser. Sur la lanière, nous avons fait 3 prélèvements. Sur le dessous on a caractérisé une empreinte génétique féminine. Et nous avons trouvé un mélange d'empreinte génétique, inconnue masculine 3. (...) Nous notons la présence d'autres empreintes génériques mais en trop faible quantité pour les caractériser. il ne s'agit pas d'un mélange d'ADN mais d'ADN en trop faible quantité pour les caractériser".

Me Pugliesi, avocate d'Amar Ramdani: "Une veste et un pantalon de Saïd Makhlouf pas tous les vêtements de Coulibaly!"

L'enquêteur SDAT 129947 : La Mini d'Hayat Boumedienne a été achetéE en septembre 2014 plus de 27 000 euros et a été vendue avec un écart de plus de 10 000 euros. lécart avancé comprenait un complément matériel qui pouvait inclure des armes. Metin Karasular était susceptible de fournir des armes".

L'enquêteur SDAT 129947 : "on a cherché à établir les corrélations entre ces listes et les armes des terroristes. 3 chargeurs de Kalach ont été rapprochés de ceux de Dammartin-en-Goêle..."

Les investigations en matière de téléphonie ont démontré qu'entre le 30 décembre 2014 et le 7 janvier 2015, Amedy Coulibay, Willy Prevost et Ali Riza Polat ont utilisé des lignes de téléphone, exclusivement dédiées aux échanges entre eux trois .

L'enquêteur SDAT 129947 : "Le 3 janvier 2015 entre 1h05 et 12h21 six sms sont échangés entre Coulibaly et Polat".

L'avocate de Michel Catino s'agace parce qu'on entend mal l'enquêteur de la SDAT en visio. Il est question justement de son client. "On entend mal, on entend rien, il marmonne", dit-elle

Impossible de rendre compte de tous les éléments de téléphonie détaillés actuellement par l'enquêteur SDAT 129947. Beaucoup de détails, d'activation de lignes, de contacts... C'est très précis mais ça va très très vite et dans la salle on a du mal à suivre. Ali Riza Polat est très attentif et fait des commentaires de temps en temps pour contester ce qui est dit par l'enquêteur en visioconférence et dissimulé derrière un rideau.

L'enquêteur SDAT 129947 : A priori ce serait une flotte de téléphone acquise par Mr Coulibaly. Il évoque de nombreux contacts entre Cherif Kouachi et Amedy Coulibaly notamment. Il y a aussi des contacts entre Coulibaly et Ali Riza Polat.

Me Senyk fait remarquer que plusieurs lignes sont en contact le 5 janvier et que les numéros sont proches, notamment les numéros terminant par "58 01" et "58 02". Elle demande à l'enquêteur s'il s'agit d'une flotte.

Me Apelbaum : La rencontre du 25 entre Polat et Abbad n'est pas contestée par mon client.

L'enquêteur SDAT 129947 : Les appels entre Polat et Abbad sont canalisés entre le 25 novembre 2014 et le 2 décembre 2014

Me David Apelbaum: Quand sont les contacts entre Ali Riza Polat et Abdelaziz Abbad?

L'avocat d'Abdelaziz Abbad, David Apelbaum: "Y a-t-il des liens entre Abdelazziz Abbad et les frères Kouachi et Amedy Coulibaly? (il demande aussi pour d'autres personnes mais qui ne sont pas aujourd'hui sur le banc des accusés).

L'avocate de Miguel Martinez demande elle aussi s'il y a des liens entre Miguel Martinez et les frères Kouachi et Amedy Coulibaly? (elle demande aussi pour d'autres personnes mais qui ne sont pas aujourd'hui sur le banc des accusés).

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.