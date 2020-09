EN DIRECT - Attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher : cinq ans après, l'heure du procès

Un procès "pour l'histoire", un procès hors norme, un procès intégralement filmé, le premier en matière de terrorisme. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques contre Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher. Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre le 9 janvier 2015.

Dans l'enceinte du tribunal judiciaire des Batignolles, pas moins de quatre salles d'audience, une principale et trois pour les retransmissions, sont mobilisées pour pouvoir accueillir pas moins de 200 parties civiles, 94 avocats et 90 médias accrédités, dont une trentaine d'étrangers. Le public peut lui aussi assister à l'audience, depuis l'auditorium, lui aussi réquisitionné pour ces 49 jours d'audience prévus.

Vous pourrez, vous aussi, suivre ce procès dans le live ci-dessous grâce à nos journalistes présents sur place. Si vous ne parvenez pas à lire ce live, cliquez ici.