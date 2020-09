EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : le profil d'un proche des frères Kouachi examiné par la cour

ABDELAZIZ ABBAD





Abdelaziz Abbad a été condamné en appel à 25 ans de réclusion criminelle pour complicité et tentative d'assassinat. Il avait été acquitté en première instance. "Il n'y a jamais eu un élément concret qui ait pu m'être reproché, ce qui m'a été reproché c'est les déclarations d'un accusé 10 minutes avant le réquisitoire du procureur"., dit Abdelaziz Abbad qui se dit innocent au sujet de cette affaire.





Concernant les autres mentions au casier judiciaire:

2004 : 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 300 euros d'amende et suspension de permis de conduire pendant 6 mois pour conduite d'un

véhicule en état d'ivresse manifeste et refus par le conducteur d'un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ;

2004: 1 an d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un TIG pour destruction d'un bien appartenant à autrui..





D'autres condamnations entre 2007 et 2017 pour notamment: our conduite d'un véhicule sans permis, violence avec arme en récidive et violence sur un mineur de 15 ans en récidive, violation de domicile et dégradation de bien, cession, transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants en récidive, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement en récidive et blanchiment du produit d'un délit de trafic de stupéfiants en récidive,outrage et menace de mort à l'encontre d'une personne dépositaire de l'autorité publique....