EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : Anne Hidalgo à la barre malgré les protestations de la défense

"IL Y AURA DE PLUS EN PLUS DE TERRORISTES"





Le président en vient à l'enregistrement RTL. "Il y a deux ou trois mots avec le journaliste, après il y a le discours d'Amedy Coulibaly aux otages".

Le président lit la retranscription de cet audio. En voici quelques extraits. "S'ils auraient pas attaqué ailleurs, je serai pas. J'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait ça (...) t'applique la loi d'Allah. (...) Y'avait quoi au nord du Mali. (...) Il y avait des enfants morts en Syrie. Comme moi ils vont venir, il y en aura de plus en plus , il y aura de plus en plus de terroristes. (...) Qu'ils arrêtent d'attaquer l'Etat islamique, de dévoiler nos femmes et de mettre nos frères en prison pour rien du tout".





Le président poursuit le lecture. Le terroriste échange avec des otages, c'est enregistré via le téléphone, au bout du fil, le journaliste de RTL qui écoute mais n'intervient pas.

"Je paie pas mes impôts. te désavouer et pas payer tes impôts (...) Toi t'as le choix ou tu vas vivre, tu peux aller vivre en Israël, tu peux aller vivre en Algérie. (...) D'autres arrivent à s'unir, comme là pour Charlie hebdo. (..) Chez nous c'est la loi du Talion (...) Allah il est avec nous. On est en marche. (..)Vous allez jamais vous salafé (...)".





Le président: "ca s'arrête et ça reprend. Coulibaly continue son monologue"

"On tu les gens à un moment, on fait ceci (..) Soit on croit en Dieu, soit on croit qu'il y a une vie après la mort (...) Nous on vit dans un monde d'égoïste, chacun il plante sa semence".