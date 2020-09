EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : les données téléphoniques de plusieurs accusés décortiquées

DU PRIX DES ARMES: 10 000 OU 40 000 EUROS?





Me Saint-Palais, avocat d'Amar Ramdani, accusé: Vous avez dit que les recettes du couple Boumedienne et Coulibaly avec les escroqueries étaient de 40 000 euros environ. Vous avez dit que cela aurait pu permettre le financement de l'armement.

L'enquêteur : Une partie de l'armement

Me Saint-Palais: Le Centre d'analyse du Terrorisme (CAT) évalue l'arsenal de Coulibaly à 10 000 euros, c'est à peu près ça?

L'enquêteur: Les armes se vendent au marché noir, ce sont des transactions qui se font suivant l'offre et la demande. La somme de 10 000 euros me semble un peu basse. Je parle des armes retrouvées à l'Hyper Cacher, chez Coulibaly et dans la voiture. SI on ajoute les armes des Kouachi, la somme est beaucoup plus importante

Me Saint-Palais: vous avez raison car avec les Kouachi, le CAT (Centre d'analyse du Terrorisme) a estimé le coût à 21 000 euros. Le logement de Gentilly est de 300 euros. 2000 euros de téléphonie.

L'enquêteur : 2000 euros ça me parait conséquent.

Me Saint-Palais : le CAT a fait la conclusion que les terroristes de janvier ont autofinancé leurs actes, contrairement à ceux de novembre 2015 qui ont été aidés par l'Etat islamique. Coulibaly avait l'argent nécessaire sans aide extérieure pour passer à l'acte criminel, vous êtes d'accord avec cela?

L'enquêteur: il faut prendre en compte qu'Hayat Boumedienne est partie en Syrie et qu'elle n'a pas du partir les mains vides.

Me Saint-Palais. De juin 2014 à janvier 2015, Mme Boumedienne avait 1000 euros par mois d'aide et on sait que ses comptes ont été vidés avant son départ.