EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : Ali Riza Polat apparait "à tous les stades de la préparation", selon les juges

Interrogé par Me Cechman, Philippe T. témoin et ami de Mehdi Belhoucine déclare que "c'est triste" et dit qu'il les condamne. Le 1er assesseur lui a rappelé qu'en plus de tous les réseaux sociaux qu'il utilisait, des tentatives pour contacter les frères Belhoucine via deux adresses mails fantaisistes, et du navigateur retrouvé dans son ordinateur, figurait aussi sur son bureau d'ordinateur un dossier "Bordel/Islam/Djihad". Des photos ont été retrouvées dans ce dossier

Il lui est reproché deux infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité : la complicité des crimes et délits commis par les frères Saïd et Cherif Kouachi et Amedy Coulibaly et la participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.