EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : malade ou pas ? Les incidents se multiplient avec le principal accusé

Me Coutant-Peyre, avocate d'Ali Riza Polat demande à la reprise de l'audience qu'Ali Riza Polat soit vu par un médecin car "il ne va pas bien". Le président Régis de Jorna refuse. "Il n'y a pas de nécessité immédiate d'appeler un médecin et d'interrompre l'audience"dit-il.

Me Mouhou, avocat de deux salariés de l'agence Premières lignes, parle de ces rescapés qui ne peuvent pas vivre avec, qui ont un post-trauma très fort. Il évoque les noms de Guillaume Valette, rescapé du Bataclan qui s'est suicidé et de Tahar Mejri, qui avait perdu son fils de 4 ans et son ex-femme lors de l'attentat de Nice, le 14 juillet 2016, et qui est "mort de chagrin".

Me Mouhou se souvient de l'attentat de Toulouse en 2012, évoque le Bataclan, l'assassinat du Père Hamel.... "On se demande ce qu'il se passe dans la tête de ces jeunes qui commettent ces actes. La propagande est importante, sur les réseaux, sur Internet".

Me Catherine Szwarc, avocate de partie civile, rappelle ce qu'a vécu l'un de ses client, qui travaillait près des locaux de Charlie Hebdo : "Le 7 janvier à 11h02, deux hommes en noir cagoulés et armés surgissent dans son bureau". "Les yeux d'un des Kouachi plantés dans les siens. Qui lui crie 'Assis' et qui veut savoir où sont les locaux de Charlie Hebdo".

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.