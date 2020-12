EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : le procès reprend après plus d'un mois de suspension

Pour Me Mouhou, avocat de la partie civile, Ali Riza Polat est un "malade imaginaire" qui bloque le procès et sa reprise.

L'avocate générale insiste sur le fait qu' "il faut que cette audience reprenne son cours normal, et nous aménagerons pour que M. Polat puisse aller aux toilettes et ne subisse pas les désagréments dus à ces vomissements mais nous devons reprendre l'audience. "

Me Sacha Lanquette, avocat de la famille Merabet retient trois mots de ce procès-fleuve: "Courage, dignité et lâcheté". "Courage" des policiers, " dignité" des victimes, de toutes les parties civiles et "Lâcheté" des frères Kouachi et d'Amedy Coulibaly et "des accusés présents dans le box".

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.