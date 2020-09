EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : la vidéo de l'entrée des terroristes à "Charlie Hebdo" projetée

Saadia, amie d'Hayat poursuit. Elle indique que son père était opposé au mariage entre Hayat Boumedienne et Amedy Coulibaly car ce dernier était africain, alors que le "papa adoptif" d'Hayat et père de Saadia est Algérien.

Saadia : "Radicale non, c'était quelqu'un qui pratiquait sa religion plus rigoureusement qu'avant : les prières à l'heure, la non-mixité ... les règles de base."

Saadia dit qu'Hayat et Amedy Coulibaly voulaient partir vivre en Malaisie. "Ils y étaient allés et avaient adoré. Là-bas, Hayat disait qu'elle serait libre d'être voilée, de faire ses prières, qu'elle pourrait vivre sa religion pleinement. (...)

Saadia parle d'un couple fusionnel et amoureux, en évoquant la relation entre Amedy Coulibaly et Hayat Boumedienne.

Saadia dit avoir vu Hayat Boumedienne pour la dernière fois fin décembre 2014. "On a pris un café. Elle était souriante, resplendissante. Deus semaines après, on apprend ça (les attentats).."

Saadia dit qu'elle a fait 3 jours de garde à vue après les premiers contacts qu'elle a eu avec Hayat après les attentats. "Je savais que j'étais sur écoute? On m'a jamais dit de venir. Comme je suis sur écoute, je me suis dit que si Hayat m'appelait, elle (la police) le saurait"

Saadia :"Pour moi, tuer froidement un enfant, c'est pas possible. Après on a vu que c'était avéré. Mais au début, on ne peut pas y croire à ce gendre de choses.

L'assesseur : Ce n'est pas vraiment ce qui est écrit sur le PV d'audition. On vous demande si vous en avez discuté avec Hayat notamment, pas Amedy Coulibaly car au moment des faits il est en prison et vous répondez :'Hayat et moi, quand il y a eu ces faits-là, on s'est dit que c'était de la manipulation, du complotisme pour faire du mal à l'islam".

Saadia : "Ma réaction comme tout le monde. On est choqué. C'était en plus vraiment le premier événement. J'étais choquée qu'il ait tué des innocents, des enfants. Je suis mère de famille.

Saadia: Non, on n'a pas eu ce réflexe là. Mais on était certain qu'on serait mis sous écoute et que je serais convoquée. J'ai pas changé mon numéro, je l'ai gardé.

L'audience reprend avec un témoin. C'est le mari de Saadia. Stéphane H.. Lui et son épouse ont été présentés l'un à l'autre par Amedy Coulibaly et Hayat Boumeddiene.

Le président s'adresse au témoin. Et il rappelle qu'en novembre 2014, cinq appels menaçants les personnels du journal, ont été passés depuis une ligne portant son nom, Stephane H. . "On s'est servis du téléphone de mon fils pour appeler Charlie", affirme Stéphane H.

Le président : "Au cours de ces 3 semaines vont être étudiés le déroulement des faits du 7, 8 et 9 janvier 2015, avec l'audition des parties civiles et des témoins des faits. J'entends rappeler que l'ensemble de ces faits criminels ont causé la mort de 17 personnes et j'entends rappelés en préambule le nom des 17 personnes :

(L'enquêteur dit que les services ont reçu, entre le 7 et le 12 janvier 2015 5522 appels dont 1600 ont fait l'objet d'un traitement. Il détaille que parmi ces plus de 5000 appels il y a eu des messages d'encouragement ou d'insultes, des messages fantaisistes, et informations fiables)

L'enquêteur poursuit et rappelle que l'attaque, perpétrée entre 11h33 et 11h35 dans les locaux de Charlie Hebdo Rue Nicolas Appert a fait dix morts.

L'enquêteur détaille que les services de police ont appris par la suite qu'Hayat Boumedienne et les frères Belhoucine ont quitté la France, avant les attaques, et qu'ils ont atterri à Istanbul. Ils rejoindront ensuite la Syrie.

Le président Rappelle que les terroristes ont appelé la dessinatrice "Coco" ce jour-là et que donc ils avaient une certaine connaissance non seulement de l'adresse des lieux mais de l'identité des personnes qui y travaillent;

Une photo de la rue Nicolas Appert est maintenant projetée, on y voit les camions de pompiers, policiers, et secours le 7 janvier 2015 peu après le drame. En légende du document, cordon de sécurité, centre d'accueil des impliqués. L'enquêteur relate les faits par rapport à la photo.

"L'idée quand on intervient c'est le commandant des opérations de secours qui a la priorité, c'est lui qui va décidé par rapport au plan rouge où vont aller les victimes et les impliqués,, les impliqués étant les personnes non blessés".

L'enquêteur qui présente un panoramique de l'intérieur des locaux de Charlie Hebdo explique à l'a barre: "Beaucoup de traces de sang au sol (...) 23 étuis dans la salle de rédaction et 12 à l'extérieur. 36 au total, avec celle retrouvée notamment sur les lieux où avaient pénétré les frères Kouachi quand is s'étaient trompés".

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.