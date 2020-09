EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : l'audience reprend dans un contexte très pesant

"UN REGARD PLUS DÉTERMINÉ"





Le président vous avez pensé qu'il pourrait partir sur zone?

Landry M. témoin ancien co-détenu de Coulibaly (à la barre actuellement ) ": Le Amedy Coulibaly de 2002 à 2003 non. Mais après la peine d'après 2009, je vais pas mentir. Il y avait déjà eu des faits divers, des gens partis là bas Quand il m'a dit "tu me reverras plus", je me suis dit qu'il partait peut-être là-bas (sur zone)





Landry M. témoin ancien co-détenu de Coulibaly (à la barre actuellement ): moi j'ai trouvé qu'il y avait du changement dans le regard de Coulibaly entre 2002-2009 et après. Quand on se parle, on se regarde. Son regard était plus déterminé, il y a eu du changement.