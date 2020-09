EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : les échanges téléphoniques des frères Kouachi à l'étude

"SAÏD ETAIT PLUS ERUDIT SUR LA RELIGION"





Me Richard revient sur le témoignage de Chabane Kouachi, frères de Cherif et Said Kouachi et l'interroge sur les liens entre les deux frères.

Le commissaire : "Said Kouachi selon Chabane Kouachi, n'était pas le même selon que Cherif était là ou pas. Said était plus érudit sur la religion. Sur la connaissance de la religion musulmane, Said était plus érudit".

Me Richard: Vous avez parlé de relation fusionnelle entre les frères, au moins un appel par jour.

Le commissaire confirme;