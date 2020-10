EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : l'audience est suspendue car le principal accusé est malade

"SAC D'ARMES"





Nabil Y. avait confirmé qu'à l'hiver 2014, alors qu'il "travaillait" pour Abdelaziz Abbad dans le trafic de stupéfiants, il avait amené ce dernier chez Sandy C. chez laquelle il "squattait ". le frère d' Abbad lui avait demandé si des armes pouvaient être entreposées chez Sandy C. Miguel M. et Abdelaziz ABBAD l'avaient retrouvé devant chez Sandy C.avec un sac contenant des armes ; ils étaient montés tous les trois chez Sandy C. et le sac d'armes avait été caché sous la baignoire.





Le 1er assesseur interroge le témoin sur ce sac d'armes.

Nabil Y. "Aziz m'a donné le sac, je me suis rendu compte que c'était pas du stup. Je lui ai dit :'t'es malade ou quoi. Dans le sac, y'avait des armes, un fusil de chasse et une carabine qui ressemble à un 22 long rifle Le reste il était bon à jeter à la poubelle. Je m'y connais bien en armes, je joue aux jeux vidéos. Les autres armes elles étaient plus vieilles que mon père. "

Nabil Y. dit aujourd'hui : "les enquêteurs m'ont forcé à dire que c'était MIguel (Martinez) Je pouvais pas le dire. A ce moment-là je le connaissais que de nom".

Le 1er assesseur : aujourd'hui vous nous dites quoi? Que c'était Martinez ou pas? "

Nabil Y. : "je sais pas, je vous dit à l'époque je le connaissais que de nom. Pour moi c'était MIguel car c'était un mec costaud, et Miguel (Martinez) il est costaud"