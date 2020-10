EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : l'impossible interrogatoire d'Ali Riza Polat

L'avocat général lui a dit qu'il mentait comme un arracheur de dent. Le président et Me Coutant-Peyre le mettent face à ses contradictions.

Il lui est reproché 2 infractions pour lesquelles il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Ali Riza Polat est poursuivi pour complicité des crimes et délits commis par les frères Kouachi et Amedy Coulibaly et participation à une association de malfaiteurs terroriste criminelle.

La logistique ne vient pas d'AL-Qaïda ni de l'Etat islamique. Les armes utilisées pour Charlie Hebdo sont des armes d'Ex-Yougoslavie. Leur traçabilité, on n'en sait rien. L'équipement des frères Kouachi, on ne sait pas non plus comment ils se les sont procurés.

Le président à Polat : vos liens avec Coulibaly sont anciens, ils se sont accélérés en 2014 avec l'argent que vous lui deviez (La dette de 15 000 euros). Du 22 novembre 2014 au 7 janvier 2015, la téléphonie on a entre vous et lui 478 échanges, ce n'est pas le seul avec lequel vous allez avoir des contacts mais Coulibaly est vraiment le numéro 1. Il y a aussi 131 communications avec Metin Karasular. 33 communications avec Abbad entre novembre et décembre, 40 communications avec Willy Prevost... Ces échanges montrent les contacts suivis avec Amedy Coulibaly et plusieurs des accusés.

Ali Riza Polat : "On dit que Polat a fait l'ouvreuse dans un transport d'armes. Prevost, depuis le début de cette enquête, il parle que de moi, il parle que de moi à la juge : "C'est Monsieur Polat qui a déplacé la moto", "C'st Monsieur Polat qui a déplacé le go fast"

Ali Riza Polat : Des stups? Non j'ai jamais dit ça. Je vendais plus de stups moi à cette époque-là. Quand il parle Madi N. Il dit beaucoup de mensonges, l'avocat lui a dit hier : "Vous mentez comme un arracheur de dents".

Le président : ce que l'on sait de part Madi N. témoin que l'on a entendu hier c'est que vers la mois d'août vous cherchez des armes, c'est la galère. Prevost dit la même chose, qu'au mois d'août on a tenté de rechercher des armes. Comme par hasard, contrôle au péage, et ça marche pas. Là c'est un problème. Vous vous êtes d'accord là-dessus mais vous vous dites pas que c'est des armes mais des stups....

Le président a décidé de suspendre l'audience 10 minutes. Cela fait plus de deux heures maintenant qu'Ali Riza Polat parle et tente de s'expliquer.. Il insulte aussi pas mal de monde au passage.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.