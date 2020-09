EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : la Cour se penche sur la tentative d'assassinat d'un joggeur

Lilian : "On me dit de ne pas bouger, qu'on va venir me chercher. Moi j'ai bougé, j'avais peur. Je suis sorti, j'avais plus de jambe. Je me suis relevé, il y avait une fenêtre, j'ai levé les mains, j'ai vu les gens du GIGN, je me suis caché derrière une chaise, en cas de déflagration. Puis j'ai entendu appeler mon nom. J'ai dit: Je suis là, je suis là".

"La première chose que j'ai vu en sortant du van de la police, avant de voir mes proches, c'était une caméra et un journaliste me poser des questions, j'étais choqué".

Lilian indique que pendant plusieurs jours il ne pouvait pas sortir. "Il y avait des médias partout". Il ajoute avoir toujours été discret dans la vie, sur les réseaux. "Mon anonymat a été brisé, je me suis senti violé, tout le monde voulait avoir des détails sur la plus grosse épreuve de ma vie"

Il indique que chez lui, "c'est un sujet tabou". "En famille, on n'évite d'en parler mais je sais que mes proches ont eu peur pour ma vie et qu'aujourd'hui ils ont peur de mon état psychologique".

Lilian dit avoir eu "envie d'insulter" tout ceux qui lui posaient des questions sur ce qu'il s'était passé. "Je me suis enfermé pendant 4 mois chez moi. je me suis réfugié dans les jeux vidéos".

LIlian :"J'ai dû quitter la société de Monsieur Catalano, impossible de rentrer sur mon lieu de travail. On a essayé, mais je sursautais au premier coup de téléphone". Il ajoute : "J'avais pas envie non plus de voir des gens me poser des questions tous les jours".

Lilian explique qu'il redoutait ce procès pas tant à cause du fait de devoir témoigner mais "de l’aspect médiatique qui est peut être aujourd'hui mon plus gros traumatisme".

Lilian a demandé avant l'audience et redemande maintenant à la barre à tous les journalistes de ne plus donner son nom de famille, et de flouter son visage, y compris dans les archives.

"J'allais faire une proposition à Michel ce jour-là. je me suis garé en marche avant, j'ai rassemblé les documents. Quand je suis sorti de la voiture, j'ai vu des Michel arriver avec un homme avec une Kalachnikov. Michel m'a demandé de partir. J'ai réalisé dans son regard qu'il fallait que je parte. Je suis remonté dans la voiture. Michel était au portail pour le fermer. j'ai roulé un peu dans la zone industrielle. J'ai paniqué. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé la police".

Didier R. : "J'ai très mal vécu l'attente. J'étais paniqué, je tremblais, j'avais du mal à m'exprimer. Après deux semaines, j'ai été voir mon médecin pour qu'il me prescrive des médicaments, des somnifères, des antidépresseurs. Je dors peu. J'ai tout pour être heureux, une femme formidable, deux filles qui réussissent leurs études. (...) J'ai toujours été le moteur. Aujourd'hui j'ai l'impression de ne plus être heureux".

Le terroriste le laisse partir et lui demande d’avertir les forces de l’ordre. Stéphane T. quitte les lieux à bord de sa voiture, terrifié à l'idée que les terroristes allaient lui tirent dessus. Il se rend à la gendarmerie pour donner l'alerte . "Je l'ai trouvé déterminé, calme et décontracté, dit Stéphane T. aux enquêteurs.

Le président lit maintenant le témoignage d'un salarié de la société CTD, entendu le 15 janvier. Ce monsieur, Stéphane T, travaille alors dans la société depuis cinq ans. Il gère l'atelier de la société. "Le 9 janvier, à cause des différents dispositifs de police et de gendarmerie dans les environs, je suis arrivé en retard. J'ai vu la présence de deux personnes. J'ai cru que c'était des policiers. Avant de reconnaître formellement les deux frères. J'ai baissé ma vitre. Un des deux individus m'a parlé et dit de ne pas m'inquiéter et dit qu'il n'était pas là pour tuer des civils. Il a parlé de Charlie Hebdo et de la vengeance du prophète, du Coran de l'islam".

La vidéosurveillance n'a rien donné. L'enquêteur évoque deux témoins, mais leurs auditions n'ont rien donné non plus.

"Si on ne démontre pas que Coulibaly est le tireur, on sait que l'arme utilisée le 7 janvier est celle qui tirera un coup de feu le 8 janvier au matin, sans atteindre de cible. Cette arme sera retrouvée dans l'Hyper Cacher le vendredi, et l'ADN de Coulibaly sera présent dessus".

L'enquêteur : "On est certain que cette arme est apparue dans le projet terroriste qui a touché la France. Mais on peut s'interroger sur le mobile. L'auteur, Coulibaly on ne sait pas, a-t-il voulu tester cette arme avant de passer à l'action le lendemain, on peut se poser la question."

L'enquêteur explique que selon les témoignages recueillis. "Un homme de type africain va longer le groupe et prendre la direction de la porte de Chatillon. A aucun moment il n'est venu au contact de policiers municipaux. Il s'éloigne en direction de Paris, avant de faire demi-tour. Deux détonations retentissent. Clarissa Jean Philippe touchée décède, et un employé municipal est blessé. L'auteur est maîtrisé, avant de parvenir à se dégagé et à prendre la fuite. Deux projectiles non percutés seront retrouvés sur place. L'auteur prend la fuite en direction de Clamart."

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.