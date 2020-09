EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : après la soeur, l'amie d'Hayat Boumeddiene à la barre

K BOUMEDIENNE : "ON NE S'Y ATTENDAIT PAS DU TOUT"





Quelle est votre réaction que vous apprenez ce qu'il s'est passé, la mort dans les circonstances quo'n connait d'Amedy Coulibaly, les morts qu'il a fait, et le départ de votre soeur, partie vers une zone particulière via la Turquie, vers la Syrie. C'est un choc non pour la famille?





K. Boumedienne: "Ca a été un choc ces crimes abominables qui ont commencé le 7 avec Charlie Hebdo, et Montrouge. On a pas eu le nom de Coulibaly avec le 9 janvier. Ca a été un choc car c'est mon beau-frère et ma soeur que l'on voit. Il n'ya pas de mot pour décrire mon état. On ne s'y attendait pas du tout. Ca a été l'incompréhension totale, ces actes de barbarie, intolérables, insoutenables pour la société et pour la famille proche."