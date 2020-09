EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : la veuve de Chérif Kouachi à la barre

Me Samia Makhlouf évoque la note faisant état des surveillances opérées lors du pique-nique de l'association d'aide aux prisonniers musulmans Sanabil le 23 août 2014 à Lognes où la présence, entre autres islamistes radicaux, d'Amedy Coulibaly et de Mohamed Belhoucine a été établie.

Le président rappelle que Farid Benyettou va être entendu et qu'il sera le plus à même de répondre à cette question

Me Metzker évoque une lettre écrite par Chérif Kouachi et remise par Farid Benyettou un an après les attentats aux enquêteurs.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.