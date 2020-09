EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : les collègues et proches du policier Ahmed Merabet à la barre

"ON ESSUIE DES RAFALES DE BALLES"





Mathieu B. policier, porte une chemise blanche, a les cheveux poivre et sel. Il parle d'une voix posée, avec un accent du sud: "En se rapprochant, on savait qu'il y avait déjà eu des tirs mais on savait pas où. J'ai sorti mon arme (...) Je ne sais pas que des VTT son sur place et on essuyé des coups de feu. Je ne connais pas la position de la BAC 11. On voit ce véhicule arrier à vives allures. On s'arrête à une quinzaine de mères On se regardait avec Alban (son collègue au volant). On croyait que c'était les collègues de la Bac, deux individus sortent, cagoulés, porteurs de gilets par balles; Ils brandissent deux Kalachnikov en direction de notre véhicule. Le seul réflexe que l'on peut avoir c'est de s'abaisser dans le véhicule (...) On essuie des rafales de balles, cadencés et rapidement. Alban enclenche la marche arrière, mais il n'arrive pas à débrayer; J'essaie de trouver un moyen de riposter."