EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : les images des assassinats de l'Hyper Cacher ne seront pas diffusées au procès

"COULIBALY, JE SAVAIS PAS QUE C'ÉTAIT UN PÉDOPHILE, UN TERRORISTE"





Le président demande à tous les accusés s'ils connaissaient Amedy Coulibaly? Certains disent ne l'avoir jamais vu, d'autres, une ou de rares fois.

Ali Riza Polat: Coulibaly je pensais le connaître, un ami, on a fait des trucs ensemble, on a couché avec des meufs. Apparemment c'est un pédophile, un terroriste. On a retrouvé des images pédophiles dans son ordi. (...) Coulibaly on était ami, il venait chez moi, y 'avait pas de problème. Je projetais de faire d'autres trucs mais pas un truc comme ça (les attentats ndlr). Quand je l'ai connu, c'était un criminel déjà, moi aussi j'avoue. Il sortait de prison. Attention, c'était un criminel de droit commun, pas un criminel sanguinaire. Non sanguinaire, je pensais pas qu'il tuait des gens. Dès qu'il y avait des magouilles à faire on le faisait, mais pas ça. Tuer des gens, non. Moi je savais pas qu'il avait un double... (il ne finit pas sa phrase sans doute il voulait parler de double personnalité). Il était costaud, s'il avait un problème avec quelqu'un il suffisait de le frapper. (...) Je ne le connaissais pas sous cet angle-là. En plus tuer une femme. A la rigueur...

Le président le reprend : tuer un homme c'est pas mieux non plus..

Ali Riza Polat: Non.. Tu tues personne.