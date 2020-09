EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : "Les Kouachi savaient qu'ils allaient mourir"

Comme ses autres collègues, Mathieu B. fera finalement une pause, un "arrêt de 3 mois". Aujourd'hui, il est toujours dans un service de voie publique, toujours dehors. Il travaille avec des jeunes. "Je m'entends bien avec eux et ça me rassure", insiste-t-il évoquant ses nouveaux collègues.

Alban L. qui conduisait le véhicule sérigraphié police sur lequel les Kouachi ont tiré le 7 janvier est à la barre maintenant. Il a les cheveux ras, porte un polo gris. "On s'engage Allée Verte, on croise cette foutu voiture", dit le policier qui était stagiaire à l'époque.

Alban L. , policier, : "Ils (les terroristes) nous tirent dessus. On se baisse dans l'habitacle. Mathieu fait le travail, riposte, le bruit assourdissant, les impacts dans la voiture. C'est une pluie de morceaux de verre dans le véhicule. Je recule, notre voiture s'encastre. On fait le choix de sortir du véhicule. On est vivant, blessé très légèrement, avec des bris de verre dans le crâne".

Alban L. :"On anticipera pas le fait qu'ils font demi-tour. On sait ce qu'il s'est passé avec Ahmed. Je me suis retrouvé de l'autre côté du trottoir. Quand j'arrive, je vois un collègue, un treillis policier, un uniforme, Michaël, Vincent, en train de secourir un collègue que j'identifie comme Ahmed. Je savais pas quoi faire, la radio ne marchait pas... (...) La temporalité je ne la mesure plus vraiment à ce moment-là. On est hagard, sidéré. J'ai fini par fumer trois, quatre, cinq clopes d'affilée en regardant les véhicules de policer passer".

Alban L. au sujet du métier de policier :"Le policier il choisit pas il interpelle le méchant. Si il est blanc, black ou rebeu c’est pareil, On lui met les pinces et on le ramène . On est des héros quand il y a Charlie et on nous crache dessus quand il y a les gilets jaunes".

Alban L. : Je pense en toute sincérité qu'il y aurait eu des morts en plus. Monsieur Hollande n'est pas un spécialiste de la sécurité stricto sensu. Moi je le suis et je pense qu'il y aurait eu au moins deux morts de plus si une voiture avait été garée devant les locaux du journal. Il y aurait eu une fin tragique supplémentaire. Une scène de crime supplémentaire.

Me Coutant-Peyre revient sur le témoignage de Denise Charbonnier, maman de Charb qui avait indiqué que la voiture de police n'était plus devant Charlie Hebdo le 7 janvier 2015. Denise Charbonnier avait indiqué que le président François Hollande lui avait dit, quand il l'a reçue à l'Elysée, qu'une voiture de police n'aurait rien changé tant ces individus étaient armés.

Metin Karasular dit lui :" ils s'en sont pris à la police, ils ne sont plus là, j'espère qu'ils sont au fond de l'enfer. Pour mon idéologie à moi, on ne s'en prend pas à la police. Ma femme si elle a un problème, elle appelle la police, chez nous c'est sacré."

Miguel Martinez :"Je voudrais adresser mes condoléances à la famille Merabet, saluer le courage des policiers parce qu'il en a fallu. Et je ne me reconnais pas dans cette idéologie."

Abdelaziz Abbad déclare :"je voudrais dire que c'est beaucoup de courage pour les soeurs venues témoigner au sujet du policier. Ce crime est aussi violent que ce qu'on a vu sur la vidéo de Charlie Hebdo. C'est violent et ça me touche vraiment. Je leur souhaite beaucoup de courage. "

Tour à tour les accusés prennent la parole et adresse leurs condoléances à la famille Merabet et salue le courages des soeurs et de la compagne du policier assassiné d'être venues témoigner à l'audience.

L'enquêteur de la SDAT à la barre:"Après la tuerie qui a frappé l'hebdomadaire Charlie Hebdo à Paris la section C1 du parquet de Paris s'est saisie des faits, à 11h50 pour être précis, et a confié l'enquête à 3 services. :la Brigade Criminelle de la Préfecture de Police de Paris, la Sous Direction Antiterroriste (SDAT) de la DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire) et la DGSI (Direction Générale du Renseignement Intérieur)".

L'enquêteur de la SDAT à la barre "Permettez-moi de faire deux remarques. Cette enquête a fait l'objet d'une médiatisation très importante, avec une omniprésence des réseaux sociaux qui a influé sur la méthode. Et ces attentats ont été le point de départs d'une période très compliqué pour la SDAT. La SDAT a été saisie entre 2015 et 2019 de 52 faits qualifiés d'attentats en France et à l'étranger. Ce sont les mêmes enquêteurs qui ont été mobilisés"

Le plan Attentat permet notamment la mise en place d’un PC de crise, l’activation du numéro d’urgence « 197 » et du site internet dédié pour recueillir les témoignages de la population, l’activation de la « main courante attentats » et la mobilisation de renforts des services territoriaux.

L'enquêteur de la SDAT à la barre :" En 14 jours de flagrant délit, l'enquête a engendré 19 909 feuillets d'enquête. Plus de 4000 PV ont été rédigés par les enquêteurs. 2182 scellés constitués et 400 témoignages ont été recueillis sur cette période. Il faut les référencer. 40 géolocalisations pour les Kouachi."

L'enquêteur de la SDAT costume gris, chemise blanche et cravate bordeaux poursuit insiste une fois de plus sur le fait que cette enquête était "hors normes". "On est dans une course contre la montre. Nous avons affaire à deux fugitifs armés qui viennent de tuer 12 personnes" insiste-t-il.

L'enquêteur de la SDAT :"AÏcha Kouachi nous disait qu'elle était pratiquante. Qu'elle ne pouvait pas travailler en France car elle ne pouvait pas porter le voile, qu'elle envisasgeait de vivre au Qatar où elle s'est déjà rendue. Elle nous indique qu'un jour avec Saïd ils regardaient le Club Dorothée, qu'ils avaient vu Cabu et que Saïd avait dit que c'est lui qui avait réalisé les caricatures. Ils avaient tous les deux (AÏcha et Saïd) été sur Youtube pour revoir ces éléments".

L'enquêteur de la SDAT ajoute que messages et fichiers ont été effacés des téléphones et supports informatiques de Saïd Kouachi.

L'enquêteur de la SDAT indique que Soumya B. l'a vu partir le 7 janvier et qu'il devait rentrer le soir même ou le lendemain après avoir vu son frère à Gennevilliers. Elle avait remarqué qu'il avait laissé son téléphone à la maison. Elle disait qu'elle n'avait "jamais entendu son mari parler de Charlie Hebdo" et affirmait ne "jamais avoir vu d'armes chez elle.

L'enquêteur évoque la perquisition au domicile de Saïd Kouachi. Il poursuit indiquant que Soumya B. et Saïd Kouachi se sont mariés religieusement en 2007, qu'ils ont un enfant. Qu'elle aussi a des problèmes de santé (Säid Kouachi a 1,5 à chaque oeil et est proche de la cécité). Que Saïd Kouachi avait une gastro-entérite en début de semaine (la semaine du 7 janvier, jour de l'attentat).

Régis de Jorna, président : Vous ne trouvez rien sur le plan de la préparation, ce qu'on arrive à déterminer (après les GAV et perquisition)) c'est que l'environnement familial montre la radicalisation et la détermination des Kouachi... Même s'il y a un lien familial entre les deux frères, très soudés, SaÎd a des problèmes de santé et est plus vulnérable de son frère dans l'action.

Enquêteur de la SDAT: "Le 7 janvier, on arrive à voir la progression des frères Kouachi grâce à la vidéosurveillance de la ville de Paris. Une fois qu'ils ont quitté Paris, on n'a plus de moyen de savoir où ils sont partis. Il faudra attendre la journée du 8 janvier pour les localiser lorsqu'il y aura le vol à main armée ".

Les deux individus étaient identifiés sur les vidéos de la station service et par des témoins comme étant Saïd et Chérif Kouachi

Le 8 janvier, nous sommes informés d'un vol à main armée en bordure de la RN 2 sur une station Avia de Villers-Cotterêts (Aisne). On nous dit qu'ils ont pris des boissons, des victuailles et qu'ils sont partis. Un des témoins reconnait formellement les fugitifs".

Les deux individus la ont alors de leurs armes la conductrice et ont exigé sa remise . La femmes est parvenue à récupérer ses affaires avant que les deux auteurs ne quittent les lieux avec son véhicule et après qu'ils ont dit : "on a vengé le prophète". Elle indique "ne pas avoir eu peur" et précisé avoir fait ensuite le lien .avec les deux terroristes recherchés. Elle dit que les deux hommes étaient même "courtois". Elle précise que selon elle les deux individus avaient surgi du bois avant de s'en prendre à elle.

Enquêteur de la SDAT: "Il y avait des éléments dans la C3 (abandonnée suit à un accident dans le 19e) qui montraient qu'ils pouvaient tenir. Pourquoi ne sont -ils pas restés dans les locaux de Charlie, s'ils cherchaient l'hyper médiatisation? On ne sais pas. On a fait beaucoup d'hypothèses, mais on ne sait pas quel était leur projet. La seul chose dont on était sûr, c'est que les Kouachi savaient qu'ils allaient mourir et qu’ils étaient prêts à mourir en martyr"".

Me Samia Maktouf interroge l'enquêteur sur Mourad H.(beau-frère de Chérif Kouachi) et son "profil radicalisé caché"

Me Axel Metzker, avocat PC, indique que dès le 7 janvier, en tapant le nom Kouachi dans les fichiers des services de police, deux noms apparaissent. celui d'un homme en prison et celui d'Amedy Coulibaly. Pourquoi ne pas avoir mis le paquet sur lieu.

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.