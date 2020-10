EN DIRECT - Procès des attentats de janvier 2015 : les plaidoiries des avocats des parties civiles se poursuivent

Me Cechman à Me Coutant-Peyre qui veut l'interrompre alors qu'elle parle : les parties civiles ne sont pas là pour beurrer les sandwichs, que ce soit clair

Me Coutant-Peyre au président : je voudrais rappeler que dans ce procès, il y a eu 1/3 de temps consacré à la défense, c'est quand même eux qui sont en cause. Laissez-moi terminer.

La cour visionne des extraits de la garde à vue filmée de Roxane W., ex petite amie du frère de Mohamed-Amine Fares. La jeune femme avait été entendue par la cour le 14 octobre et des extraits de sa garde à vue avaient déjà été projetés mi-octobre dans la salle d'audience.

Me Barré: "il me semblait intéressant d'avoir connaissance de ce rapport qui fait état d'armes anciennes, rouillées, mais en parfait état de marche".

Me Apelbaum prévient qu'il a deux pages à lire et débute sa lecture.

Me Apelbaum donne à son tour lecture d'une déposition, celle de Gabin D. Gabin D. a reconnu avoir acheté deux armes à Nabil Y., une arme de poing 22LR et une carabine 9mm « qui avait un petit puits de chargeur qui pouvait contenir 6 cartouches » et dont Nabil YA. lui avait dit qu'il s'agissait d'une mitraillette, mais qui en réalité tirait au coup par coup.

Me Pugliese, avocate de Miguel Martinez, lit le rapport du quartier d'évaluation de la radicalisation. "Ca me semble important car la radicalisation de M. Martinez est un élément retenu à charge".

Le président à Me Coutant-Peyre: "Je pense qu'il ne sert qu'à vous, c'est pas comme si une liasse de billets avait disparu. Tout a été fait, il n'a pas été trouvé. On cherche encore".

Me Coutant-Peyre évoque à nouveau son cahier de notes qui a mystérieusement disparu de la salle d'audience après plusieurs jours de procès. Elle indique en avoir besoin, notamment pour sa plaidoirie, et aimerait bien savoir où il se trouve.

Le président : "on peut considérer que l'instruction proprement dite est terminée. On reprendra à 15 heures avec le début des plaidoiries des parties civiles"

Me Claire Josserand-Schmidt avocate de l'Association française des Victimes du Terrorisme est la première à plaider. Elle évoque les attentats de la rue Nicolas Appert, la décapitation de Samuel Paty et l'acte commis à Nice ce matin. "Une histoire qui en réalité n'en finit jamais de se répéter".

Me Claire Josserand-Schmidt avocate de l'AFVT : "Les victimes nous avons essayé de comprendre leurs drames, nous avons essuyé leurs larmes. Tous nos clients ont déjà payer un prix, le prix le plus cher, ils vont pleurer à vie l'être aimé. "

Me Claire Josserand-Schmidt avocate de l'AFVT : "74 plaidoiries de parties civiles sur 4 jours, c'est beaucoup. Et alors? Aucune victime n'a choisi d'être ici dans cette salle d'audience. 4 jours pour 17 morts et des blessés et des familles inconsolables. Plus de 4 jours n'aurait pas été indécent pour parler des victimes"

Me Yaël Scemama, autre avocate de la Licra : "La Licra est Charlie, elle sera toujours Charlie. Elle condamne toutes les atteintes à la République et ses symboles. "

Me Ivan Terel, avocat de SOS RACISME, de l'UEJF et du CRIF "Ceux qui ont inspiré, préparé (...) et armé ces attentats ont souhaité voir notre pays en lambeaux, pourtant le peuple français tient bon et la République se tient".

Me Ivan Terel, avocat de SOS RACISME, de l'UEJF et du CRIF : "Ce qui frappe dans le discours terroriste c'est sa vacuité, Hannah Arendt écrit "C'est dans le vide de la pensée que s'inscrit le mal".

Me Ivan Terel, avocat de SOS RACISME, de l'UEJF et du CRIF : "Les terroristes des 7, 8 et 9 janvier ont voulu se faire passer pour des soldats et non pour ce qu'ils sont en réalité, des criminels"

Me Ivan Terel, avocat de SOS RACISME, de l'UEJF et du CRIF : "Le motif antisémite. Coulibaly a dit aux journalistes qu'il visait des juifs. A l'hyper cacher, des hommes et des femmes ont été visés parce qu'ils étaient juifs"

Me Ivan Terel, avocat de SOS RACISME, de l'UEJF et du CRIF : "lIntention de Coulibaly : tuer tout le monde dans l'Hyper cacher, mourir en martyr et tirer dès qu'il arrive dans l'hyper cacher, avec un sac rempli d'armes et d'explosifs. Il a été dit devant votre cour que si ces explosifs avaient été utilisés, c'est tout le bâtiment qui sautait. Pourquoi ces explosifs? C'est évident ici, le projet était d'aller plus loin. Quand Coulibaly rentre dans l'Hyper Cacher, il commence à mettre son plan en oeuvre, celui de mourir en martyr"

Me Ivan Terel, avocat de SOS RACISME, de l'UEJF et du CRIF cite Badinter : "Tuer un être humain à cause de sa religion ou de son origine est en soi un crime atroce. Atroce parce que c'est une qualité inhérente, ce n'est pas au regard de l'action qu'il a commise, c'est l'expression la plus barbare du racisme ou du antisémitisme. [...] Quand vous dites : 'parce que tu es né comme ça, je te tue !' On ne peut pas aller plus loin dans la dégradation humaine."

Me Kaltoum Gachi plaide pour le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) : "Le MRAP n'a jamais cessé de lutter contre l'antisémitisme"

Me Jean-Louis Lagarde pour le MRAP (Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les Peuples) :"aucune croyance ne peut justifier que l'on porte atteinte à la vie d'un homme (...) dans ces religions, Dieu est amour".

Me Muriel Ouakine Melki pour l'association France Israël: "Cette guerre déclarée depuis plus de 20 ans, combien d'audience depuis plus de 20 ans à hurler notre solitude face à l'antisémitisme... (...) "Lorsqu'on s'attaque aux juifs, c'est à la République toute entière que l'on s'attaque"

"On vient de vous rappeler les mots de Dieudonné en janvier 2015: 'Je me sens Charlie Coulibaly'. Comment ne pas se souvenir comment nous avons poursuivi sans relâche Dieudonné".

Me Aude Weill-Raynal pour avocats sans frontières: "après les plus jamais ça, comment est-il possible que nous ne l'ayons pas vu venir (...) ".

Me Franck Serfati pour les associations BNCVA (bureau national de vigilance contre l'antisémitisme) et VIGIL’ANCE (association Anti-Raciste) :"La véritable réparation des victimes que nous représentons c'est celle de la justice rendue à travers des condamnations sévères. Nous comptons sur cette condamnation qui sera la réparation la plus fondamentale pour les victimes".

"Sa vie depuis les faits est un enfer, une lutte permanente pour ne pas s'effondrer et pour survivre. Depuis près de 6 ans il fait le même cauchemar, il rêve qu'il est pris à partie et qu'il ne peut s'enfuir."

Me Valérie Boisgard, avocate de la famille de Frédéric Boisseau sur les attentats :"les loups solitaires ça n'existe pas". "comment expliquer que le 1er cercle, ceux qui ont côtoyé les terroristes quelques jours avant les attentats n'aient pas pu voir leur radicalité et ignorer leurs projets?", interroge la robe noire.

L'un des voeux les plus chers des parents et du frère aîné de Frédéric Boisseau, tué à l'âge de 42 ans : Parler de lui pour qu'on ne l'oublie pas.

Me Valérie Boisgard, avocate de la famille de Frédéric Boisseau, responsable d'opération chez Sodexo, "premier tué le 7 janvier 2015, dernier autopsié et dernier enterré".

Me Jean Reinhart, avocat de la compagne de Frédéric Boisseau notamment : "si vous allez du côté de Fontainebleau, allez à Villiers-sous-Grez, et vous trouverez la maison construite par Frédéric Boisseau."

Me Eric Barbolosi, avocat de Jérémy G., collègue de Frédéric Boisseau, qui est venu à la barre au début de ce procès débute sa plaidoirie. "Qu'est ce qui peut guider ces gens? interroge-t-il en évoquant les Kouachi et Coulibaly, Aqpa et l'Etat islamique.

Me Thibault de Montbrial ajoute qu'il y a moins 3 avocats pour lesquelles il y a eu des intimidations et des menaces de mort. "Voilà l'ambiance. Voilà la réalité de la vie de ceux qui sont engagés dans ce combat contre l'islamisme radical".

Me Thibault de Montbrial : Depuis le début du procès j'ai déposé plainte pour 25 faits de menaces de mort à l'encontre de Zineb El Rhazoui, dont 21 pour le seul mois de septembre. Il n'y a pas que Zineb El Rhazoui qui a été visée par des menaces, il y a des parties civiles (AQPA a diffusé le 10 septembre dans un communiqué des menaces contre la France et CharlieHebdo).

Un procès "pour l'Histoire", hors normes et intégralement filmé. Du mercredi 2 septembre 2020 au mardi 10 novembre 2020, 14 accusés doivent répondre d'avoir apporté un soutien aux frères Saïd et Chérif Kouachi ainsi qu'à Amédy Coulibaly pour les aider à perpétrer les attaques perpétrées à la rédaction de Charlie Hebdo, Montrouge et l'Hyper Cacher, les 7, 8 et 9 janvier 2015.

Parmi eux, trois sont visés par un mandat d’arrêt international depuis leur fuite commune en Syrie dans les jours précédant les attaques : Hayat Boumeddiene, 32 ans, épouse d’Amedy Coulibaly, et les frères Mohamed et Mehdi Belhoucine, 33 et 29 ans. Parmi les onze accusés présents, un seul, Ali Riza Polat, 33 ans, encourt la réclusion criminelle à perpétuité, pour complicité des crimes et délits commis par les trois terroristes, neutralisés par les forces de l'ordre à l'issue de trois jours d'horreur.