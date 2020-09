EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : "Pour moi, on était mort", témoigne une gendarme intervenue à Dammartin-en-Goële

"JE LE LAISSE RAMPER ET RENTRER À L'INTÉRIEUR"





Franc!s F. gendarme:"Là je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis en mesure de porter un tir et de le blesser mortellement. Mais s'ajouter un événement crucial. Il y a des otages à l'intérieur. Je me dis: 'si je tue son frère, il va être en colère, il va abattre tous les otages'. Je peux pas le tuer. Le 2e critère est que je ne connais pas l'intérieur de la société. Je ne suis pas techniquement en mesure de rentrer. D'autre part, il n'y a qu'un seul individu, l'autre je ne sais pas où il est. Je le laisse ramper et rentrer à l'intérieur. Puis je vais faire croire qu'ils sont cernés; Ils vont se retrancher. A partir de là, ça n'est plus de mon domaine. Je dis à ma collègue, 'extraction'. C'est un terme militaire.Je lui dis; n se casse. Et je décide de crever les pneus de leur voiture, et on prend la fuite Quelqu'un arrive et nous dit: dégagez de là". J'ai pas le temps de lui dire: casse -toi t'es dans le champs de tir". Nous on s'exécute."