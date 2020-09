EN DIRECT - Attentats de janvier 2015 : "Notre famille est brisée", témoigne la sœur d'Ahmed Merabet

"JE DÉTESTE CETTE IDÉOLOGIE MORTIFÈRE"





Monsieur Ramdani?

Amar Ramdani : "J'ai entendu le discours de gens intelligents, des témoignages dignes. Les faits, c'est innommables, les images parlent d'elles-mêmes. Charlie Hebdo, je connaissais pas, j'ai jamais lu. Le Club Dorothée, on en a parlé, c'est ma génération, un dessinait là-bas, je crois que c'est Cabu. Les femmes des victimes, c'est difficile. Parler d'une voix tremblante, se mettre à pleurer. Des mères de famille, des femmes, c'est pas commun. Des témoignages m'ont touché plus que d'autres, je me retrouve en eux, celui de Sigolène Vinson en particulier. On doit être de la même génération. Les mots de Fabrice aussi, ils m'ont touché. C'est quelqu'un qui s'offusque, moi aussi je m'offusque quand on m'accuse de terrorisme. J'ai une histoire avec le terrorisme. Je suis pas renvoyé pour ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Je suis dans le box et ça fait mal. Je déteste réellement cette idéologie mortifère. Et je voudrais remercier la femme de Renaud (Gala Renaud, femme de MIchel Renaud) qui nous a regardés et qui a dit qu'elle avait de la compassion pour nous. Je crois que c'est la seule qui nous a regardés; personnellement ça m'a profondément touché. La fille d'Honoré aussi m'a touché. Je voudrais aussi féliciter son témoignage digne et super intelligent. Sigolène Vinson m'a touchée, moi je l'ai lu le dossier; Ca fait 5 ans et demi que je suis dans cette affaire, j'ai voulu lire le dossier. Sa déposition m'a touché. Elle a dit "j'ai trouvé ses yeux doux" (ceux de Kouachi ndlr). je me suis dit comment on peut trouver de la douceur dans l'horreur. (Amar Ramdani cite le poème de Boris Vian,"Ils cassent le monde",sur un détenu condamné à mort) . Quand j'ai lu la déposition de Sigolène Vinson, je me dis qu'elle a du voir une montagne de textile noir et de fer elle a du flipper mais s'accroche à un truc. Elle a du voir la peau, puis ses yeux, elle a vu de la douceur. On les a vus les images, il n'y a pas de douceur. Et en plus elle s'est excusée. Moi cette femme-là m'a touchée pour son intelligence. Elle a dit que quand son équipe parlait, elle se taisait. Je n'ai pas vu son visage elle avait les cheveux sur le côté. On vit une drôle d'époque, on est tous masqués. (...°) Tous les témoignages m'ont touché, certains plus que d'autres, je sais pas pourquoi".