EN DIRECT - Procès des époux Fillon : suivez l'audience de ce lundi

DISCOURS IMPROVISÉS





Me Lévy s'adresse à son client : "J'aimerais qu'on revienne sur les tâches exercées par votre épouse. Vous avez déclaré qu'elle relisait vos discours. Mais selon vous la majorité de vos discours n'étaient pas rédigés...."





François Fillon : "Elle ne relit pas un discours qui n'est pas rédigé mais elle me donnait des éléments pour le construire. Penelope me donnait des idées, des précisions, pour élaborer ces discours que je prononçais sans les lire. A l'occasion des repas d'anciens par exemple. Elle prenait des notes et me les transmettait".