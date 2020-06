EN DIRECT - Soupçons d'emplois fictifs : les époux Fillon et Marc Joulaud déclarés coupables

COMMUNIQUÉ DE LA DÉFENSE





Cinq jours après les déclaration d'Eliane Houlette et les retranscriptions dans la persse, Me Antonin Lévy, Me Pierre Cornut Gentille et Me Jean Veil, avocats de la défense écrivaient dans un communiqué daté du 23 juin : "En notre qualité de conseils de Pénélope et François Fillon et de Marc Joulaud, nous venons de saisir ce jour la 32ème chambre du Tribunal correctionnel de Paris d’une demande de réouverture des débats afin que les évènements récents puissent être discutés entre toutes les parties. Il nous apparait en effet que les questions soulevées par l’audition de l’ancienne Procureur de la République financier devant une Commission d’enquête parlementaire ainsi que la saisine du Conseil Supérieur de la Magistrature éclairent d’un jour nouveau les dysfonctionnements que nous avons dénoncés dès le début de la procédure".





Le tribunal indiquera ce lundi s'il accepte ou non cette réouverture des débats.