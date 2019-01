Lundi, une serveuse du pub le Galway a témoigné à la barre. Leslie C. a raconté ce qu'elle a vu dans le bar le 22 avril au soir, puis, à 2 heures du matin dans les locaux du 36, quai des Orfèvres, quand on lui a demandé de venir traduire les propos d'Emily S. qui disait avoir été violée par plusieurs policiers. L'ancienne serveuse a indiqué qu'elle qu'elle pensait qu'Emily S. avait peut-être changé quelques détails sur la soirée et qu'elle pensait qu'elle n'était peut-être pas contre faire l'amour avec un policier ce soir-là.





L'ex-mari d'Emily S. Michaël S. a également été entendu hier en visioconférence. Le couple s'est séparé en 2009 après avoir passé quatre années ensemble. Selon Michaël H. Emily S. rentrait souvent "ivre" à la maison et prenait des drogues...