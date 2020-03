EN DIRECT - Procès Fillon : la personnalité des prévenus au programme

DISCOURS





François Fillon répond aux questions de Me Monin de Flaugergues "Les discours écrits sont relativement rares. Sauf dans des circonstances très officielles. En fait la grande partie des discours locaux était improvisée à partir de notes sur une feuille volante que me faisait Penelope. Ce sont des petits mots. Quand on va à un banquet d'anciens, on ne fait pas un discours politique. Mais il faut avoir une connaissance du terrain sinon on dit très vite des banalités (...)".





François Fillon dit que Penelope l'a aidé "dès 1981", "dès mon élection". Il ajoute qu'elle l'a aidé sur de nombreux discours. Pas qu'en français, mais aussi en anglais.