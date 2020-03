EN DIRECT - Procès Fillon : les époux de retour à la barre pour s'expliquer

ATTESTATIONS





Me Monin de Flaugergues : "Sur le rôle de représentation, on a versé un certain nombre d'attestations, ce malgré la pression médiatique dans le dossier : 34 attestations que j'aimerais pouvoir lire et interroger Mr et Mme Fillon à ce sujet.

La présidente demande si ces témoignages sont spontanés ou si ces personnes ont été sollicité

François Fillon : "La plupart de ces attestations viennent de personnes, qui, à l'approche du procès et des articles dans la presse, ont souhaité témoigner".