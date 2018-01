Procès Fiona : audience suspendue après un incident entre Cécile Bourgeon et le père de la fillette

JUSTICE - Ouvert ce lundi, le troisième procès dans la mort de la petite Fiona, disparue le 12 mai 2013 et dont on n'a jamais retrouvé le corps, se déroule sous haute tension. Cécile Bourgeon, la mère condamnée à 5 ans de prison en première instance, et Berkane Makhlouf, son ex-compagnon condamné à 20 ans de réclusion pour avoir porté des coups fatals, affirment leur innocence.