EN DIRECT - Procès Fillon : au lendemain des réquisitions, la défense va plaider la relaxe

LA DÉFENSE VEUT RÉPONDRE AU PARQUET





Ce mercredi sera dédié aux plaidoiries de la défense. Mardi, l'accusation a requis cinq ans de prison, dont deux ferme, à l'encontre de l'ancien Premier ministre, réaffirmant que les emplois de son épouse Penelope étaient "fictifs". Elle également demandé contre François Fillon, retraité de la politique, 375.000 euros d'amende et dix ans d'inéligibilité.





Contre Penelope Fillon, "victime en quelque sorte consentante des agissements de son mari", trois ans avec sursis et 375.000 euros d'amende ont été requis. Elle avait touché 613.000 euros d'argent public pour trois contrats d'assistante parlementaire entre 1998 et 2013, auprès de son mari député et du suppléant de celui-ci dans la Sarthe, Marc Joulaud. Les procureurs ont requis deux ans avec sursis et 20.000 euros d'amende contre Marc Joulaud, actuel maire de Sablé-sur-Sarthe, candidat à sa réélection.





HIer, à l'issue de l'audience, l'avocat de François Fillon Me Antonin Lévy avait déclaré :"Le parquet national financier a démontré depuis le début qu'il allait avoir cette approche extrêmement ferme, une approche d'ailleurs plus de principe que de droit et qui fait abstraction du dossier pour tenter de faire passer un message plus politique que juridique". La robe noire poursuit sur sa lancée, voyant même dans cette sévérité "une forme de manque de respect de la part du procureur de la République financier pour un homme qui a servi la France pendant 40 ans".





"Un réquisitoire c'est un dossier, on confronte les faits avec le droit, on en tire une peine. Là, on a beaucoup de punchlines, beaucoup d'éléments pour être repris, pour bien fonctionner dans les médias mais qui, très concrètement, quand on regarde le dossier, quand on est un peu rigoureux en droit, ne vont pas tenir très longtemps. On attend avec impatience de pouvoir répondre", ajoute-t-il.





Commentant l'expression de "victime consentante des agissements de son mari", Me Pierre Cornut-Gentille, l'avocat de Penelope Fillon a déssiné sa cliente en "victime de réquisitions excessives et d'un comportement du parquet très méprisant à son égard". L'"empathie" que les procureurs se sont relayés à déployer à l'égard de Penelope Fillon n'a pas été digérée : "Sous couleur de compassion, en réalité, on laisse penser qu'elle se fait instrumentaliser depuis le premier jour par son mari, ce qu'elle conteste. C'est une femme qui assume ce qu'elle a fait et je le démontrerai demain".