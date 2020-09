EN DIRECT - Procès des attentats de 2015 : "Chaque Shabbat qui passe, on pense à Michel"

"CET ATTENTAT NOUS A FRACASSÉS EN MILLE MORCEAUX"





La soeur de Michel Saada : "Cet attentat nous a détruits, fracassés en mille morceaux. Je voulais au début me protéger, me tenir à l'écart de l'instruction, du procès. Et puis je n'avais pas le courage non plus d'entamer les démarches. J'ai attendu le plus longtemps possible. Je n'ai rien fait pendant des années. (...) Finalement j'ai considéré qu'il était naturel de venir au procès.Pour mes enfants notamment. J'avais peur de regretter par la suite de ne pas l'avoir fait. Après des années de réflexion, nous nous sommes tous les trois, moi et mes enfants, constitués parties civiles car nous avons été impactés tous les trois".