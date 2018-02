EN DIRECT - Procès Jawad Bendaoud : 4 ans de prison requis contre le "logeur de Daech"

Relaxe ou condamnation ? Au dixième jour du procès de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen, le procureur de la République prononcera ce mardi son réquisitoire. Les deux premiers prévenus, en détention provisoire et jugés pour "recel de malfaiteurs terroristes", encourent une peine pouvant aller jusqu'à 6 ans de prison et 90.000 euros d'amende. Le dernier, poursuivi pour "non dénonciation de crime terroriste", encourt jusqu'à 5 ans de prison et 70.000 euros d'amende.

Dans la foulée, les avocats de la défense, au nombre de 6, débuteront leurs plaidoiries qui se termineront mardi en fin de journée ou mercredi matin.