EN DIRECT – Procès : "Jawad Bendaoud a-t-il retardé l’arrestation des deux terroristes, la réponse est non"

Ils encourent six ans de prison et 90.000 euros d'amende pour les faits qui leurs sont reprochés. Mardi, le procureur Nicolas Le Bris a requis à l'encontre du surnommé "logeur de daech" et de son voisin de box une peine de 4 ans de prison et un maintien en détention. Après les avocats de Mohamed Soumah mardi, les avocats de Jawad Bendaoud défendront la cause de leur client ce mercredi après-midi dans l'enceinte de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris.

"Mohamed Soumah et Jawad Bendaoud sont pour moi des pièces rapportées dans ce dossier" a estimé le procureur. Considérant Mohamed Soumah et Jawad Bendaoud comme des "délinquants chevronnés" (17 condamnations pour le premier, 8 pour le second), le procureur a toutefois estimé que les deux prévenus "ne pouvaient ignorer" que les deux hommes à qui ils ont permis de dormir sous un toit à Saint-Denis le 17 novembre 2015 au soir étaient des "fuyards" et qu'ils "avaient forcément commis des actes extrêmement graves, ils ne pouvaient l’ignorer. Savaient-ils pour autant que ces "fuyards" étaient des terroristes? "Non", a estimé Nicolas Le Bris: "Il y a des éléments troublants, mais pas d’éléments certains".