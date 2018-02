EN DIRECT – Procès Jawad Bendaoud : la défense du logeur égratignée par les parties civiles

Hier, tour à tour, plusieurs robes noires ont ainsi pris la parole pour démonter les arguments de Youssef Aït-Boulahcen. Le frère de Hasna Aït-Boulahcen, morte dans l'appartement de Saint-Denis où son cousin Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh avaient trouvé grâce à elle refuge et qui y ont été abattus, comparait libre. Il est poursuivi pour "non dénonciation de crime terroristes". Il affirme qu'il ignorait qui étaient les hommes qui se trouvaient avec sa sœur, quand elle a pris contact avec lui le 15 novembre 2015. Pour le mettre à mal, Me Gérard Chemla, avocat partie civile a évoqué les nombreuses conversations téléphoniques ou SMS - 36 ou 37 - entre le frère et sa sœur, deux jours après les attentats. L'avocat a ainsi lu plusieurs messages à voix haute.

Parmi ces messages, l'un d'entre eux retrouvé par les enquêteurs, un message audio d’Hasna qui disait "Salam aleykoum Youssef. C’est important. Réponds là. Y a le cousin du bled là, le cousin de Belgique. Son pote là, il m’a appelé […]. Ça fait deux jours il dort au parc. Il a dit si tu peux l’héberger ou tu vois avec lui […]. Depuis tout à l’heure, ça m’appelle de Belgique".