EN DIRECT - Procès Jawad : "On n'a pas été reconnus comme victimes du terrorisme", déplore un locataire du squat

Ils veulent être considérés comme des victimes du terrorisme et, à ce titre, être indemnisés. Après les propriétaires du 48 rue de la République à Saint-Denis, ce sont les locataires qui viendront à la barre ce mercredi, dans le cadre du procès de Jawad Bendaoud, Momamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen, qui se tient depuis le 24 janvier dans l'enceinte de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris. C'est à cette adresse qu'Abdelhamid Abaaoud, Chakib Chakrouh et Hasna Aït-Boulahcen avaient été hébergés mi-novembre 2015, après les attentats de Paris et Saint-Denis, qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés.





Mardi déjà, les propriétaires de logements de cet immeuble où s'est déroulé l'assaut du Raid le 18 novembre 2015 ont été entendus. Tous ont fait part de leur colère et de leur désarroi. Ils n'ont pu regagner leur logement, ils n'ont pu récupérer leurs affaires et n'ont jamais touché un centime après ces terribles événements. Avant eux, ce sont les proches des personnes décédées dans les attaques qui avaient partagé avec le tribunal leur tristesse, leur souffrance et leur colère.