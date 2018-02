EN DIRECT – Procès Jawad Bendaoud : "Ils ont soustrait les terroristes aux poursuites"

LAURA, MEDECIN, ETAIT SUR LA TERRASSE DU CARILLON













Un avocat PC vient de plaider. Il représente une jeune femme de 30 ans qui se trouvait le 13 novembre 2015 à la terrasse du Carillon. « Laura est médecin, jeune médecin, dans un mouvement quasi marginal, elle a tenté de porter les premiers secours aux blessés mais devant le chaos, devant des scènes qu’elle n’avait jamais vues (…) elle a été dans l’impuissance la plus totale. Elle a simplement tenu la main des agonisants, les réconfortant, leur demandant de tenir le coup… Et elle a fermé les yeux d’une jeune fille pas plus âgée qu’elle » Laura n’a pas pu venir au procès, « l’émotion est trop forte »