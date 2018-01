EN DIRECT - Procès Jawad Bendaoud : "Il y avait un billet à prendre, je ne vais pas cracher dessus"

Deuxième jour ce jeudi du premier procès en lien avec les attentats commis à Paris et de Saint-Denis en novembre 2015. Mercredi, après des questions de procédures notamment et la lecture par la présidente de la 16e chambre du tribunal correctionnel de Paris du rapport consacré aux faits, l'audience devrait reprendre avec la poursuite de l'interrogatoire de Youssef Aït-Boulahcen. Le frère d'Hasna Aït-Boulahcen, chargée de trouver la planque à Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh et abattue avec eux lors de l'assaut du Raid le 18 novembre, est poursuivi pour "non dénonciation de crime terroriste". Il comparait libre.

L'audience devrait se poursuivre avec l'interrogatoire de Mohamed Soumah, qui, comme Jawad Bendaoud, le "logeur de Daech", est jugé pour "recel de malfaiteurs terroristes". Les deux hommes, en détention provisoire, encourt, en situation de récidive jusqu'à 6 ans de prison pour ces faits.