EN DIRECT – "J'avais un terroriste dans mon dos, je savais pas" : Jawad affirme qu'il ne connaissait pas Abaaoud

DU PROBLEME DES BOX VITRES





Nouvel exemple ce jour posé par les nouveaux box vitrés installés dans les salles d'audience. Ce vendredi, au 3e jour du procès, Me Nogueras, l'avocat de Jawad Bendaoud vient de demander s'il était possible de baisser la vitre afin qu'il puisse s'entretenir dans de meilleurze conditions avec son client. La présidente, Isabelle Prévost-Desprez, a répondu par l'affirmative et prévenu : "On baisse de 20 cm la vitre mais au moindre mouvement vous êtes neutralisé".