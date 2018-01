EN DIRECT - Procès Jawad Bendaoud : les victimes prennent la parole, suivez l'audience avec nous

JUSTICE – Au cinquième jour du procès de Jawad Bendaoud, Mohamed Soumah et Youssef Aït-Boulahcen, plusieurs victimes sont attendues à la barre ce mardi après-midi. Au total, plus de 500 personnes, familles et associations, se sont constituées parties civiles à l'occasion de ce premier procès en lien avec les attentats de Paris.