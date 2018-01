EN DIRECT – Procès Jawad Bendaoud : "Même mon frère, il dit que je deviens fou" en prison

MOHAMED SOUHAM RACONTE SA RENCONTRE AVCE HASNA AÏT-BOULAHCEN





Soumah dit qu’il a rencontré HasnaAït-Boulahcen deux fois en 24h. La 1ere fois dans son quartier, fin d’après-midi le 16 novembre. « Un mec a dit, elle est chelou, elle veut de la coke ». « On s’est posé sur un banc, je lui ai donné la coke, elle m’a dit j’espère que tu me carottes pas. Après, elle s’arrête plus de parler la dame (..) Qu’elle a mon âge, que je suis beau, qu’elle se drogue beaucoup, qu’elle arrête, après elle pleure… ». Hasna lui demande ensuite un hébergement. Mohamed Soumah appelle Jawad Bendaoud. « Je lui ai dit qu’il y avait une meuf en galère ».