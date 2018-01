EN DIRECT - Jawad Bendaoud est arrivé au Palais de justice

En effet, les représentants de cette profession poursuivent depuis plus d'une semaine un mouvement social pour protester contre leurs conditions de travail, après que certains d'entre eux ont été agressés par des détenus radicalisés. Et menacent, face au peu de reconnaissance accordée à leurs revendication par le ministère de la Justice, d'empêcher l'extraction de Jawad Bendaoud depuis la prison de Fresnes, bloquée depuis 3h du matin ce mercredi. Une menace jugée "inacceptable" par Nicole Belloubet, qui a menacé d'envoyer les CRS pour faire sortir celui qui se dépeint comme un "bouc émissaire" dans cette affaire, et dont l'enquête a par ailleurs conclu qu'il n'yavait pas de raison de le poursuivre pour des motifs terroristes. Il risque toutefois six ans de prison, puisqu'il s'agit d'une récidive.