EN DIRECT – Procès Jawad Bendaoud : Mohamed Soumah et le "logeur de Daech" interrogés par les avocats

Cette journée ressemblera-t-elle à celle d'hier ? Jeudi en effet, au deuxième jour de son procès où il est jugé pour "recel de malfaiteurs terroristes", Jawad Bendaoud est "redevenu" l'homme que la population connaissait. Après les peu de mots prononcés au premier jour d'audience, le prévenu a ainsi déversé un torrent verbal à la présidente qui l'interrogeait sur les faits qui lui sont reprochés, jurant qu'il ignorait que c'était des terroristes qu'il avait hébergé dans un squat de Saint-Denis, après les attentats de novembre 2015.

Ce vendredi, ce sont les avocats des parties civiles et de la défense qui questionneront "le logeur de Daech", et l'un des prévenus qui comparait à ses côtés, Mohamed Soumah, poursuivi pour les mêmes faits et lui aussi en détention.